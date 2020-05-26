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Автоспорт

Латифи: Гоняться без болельщиков будет непривычно

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Дебют Николаса Латифи в Формуле 1 задержался из-за эпидемии, но канадец готовится к возвращению в Европу, где на базе Williams скоро начнётся работа…

Николас Латифи: «Я по прежнему тренируюсь на симуляторе, хотя и не так часто, как в начале кризиса. Я в Торонто, здесь постепенно открываются трассы – будет здорово снова сесть за руль настоящей гоночной машины.

Я готовлюсь к возвращению в Европу. Работа на базе Williams скоро возобновится, и как только это станет возможно, я постараюсь там оказаться.

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Судя по всему, скоро начнутся гонки. И хотя гоняться без болельщиков будет непривычно, я постараюсь максимально выложиться».

Источник:www.f1news.ru
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