Латифи: Гоняться без болельщиков будет непривычно

Дебют Николаса Латифи в Формуле 1 задержался из-за эпидемии, но канадец готовится к возвращению в Европу, где на базе Williams скоро начнётся работа…

Николас Латифи: «Я по прежнему тренируюсь на симуляторе, хотя и не так часто, как в начале кризиса. Я в Торонто, здесь постепенно открываются трассы – будет здорово снова сесть за руль настоящей гоночной машины.

Я готовлюсь к возвращению в Европу. Работа на базе Williams скоро возобновится, и как только это станет возможно, я постараюсь там оказаться.

Судя по всему, скоро начнутся гонки. И хотя гоняться без болельщиков будет непривычно, я постараюсь максимально выложиться».