Расселл надеется провести тесты до начала сезона…

Джордж Расселл – один из самых перспективных молодых гонщиков, он быстро преодолел череду молодёжных серий, подряд выиграв чемпионские титулы в Формуле 3 и Формуле 2, но в Формуле 1 дебютировал в составе Williams и боролся только с одним гонщиком – своим напарником Робертом Кубицей.

Пользуясь паузой в чемпионате, участник молодёжной программы Mercedes успешно участвует в виртуальных гонках, но очень надеется поскорее вернуться за руль реальной гоночной машины. В эфире Sky Sport F1 Джордж заявил, что до начала сезона хотел бы поучаствовать в тестах, чтобы вернуть ощущения.

Джордж Расселл: «Я получил большую известность от побед в виртуальных гонках, чем за весь прошлый сезон в Формуле 1, когда боролся в хвосте пелетона. Я делаю всё возможное, чтобы показать людям, на что я способен.

Как только откроют картинг, я смогу сесть за руль. Это будет первая возможность сесть за руль. Хотелось бы перед началом сезона сесть за руль Формулы 1 – в Williams, в Mercedes, где получится. Это может быть даже машина Формулы 2 или Формулы 3, лишь бы у неё было четыре колеса и она могла ехать по трассе – это в любом случае лучше, чем ничего».