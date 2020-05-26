Шесть лет назад Жюль Бьянки заработал очки в Монако

Шесть лет прошло с памятной гонки в Монако, что принесла первые и единственные очки команде Marussia и Жюлю Бьянки, карьера и жизнь которого прервалась так внезапно.

25 мая 2014 года Жюль финишировал девятым в Монако – для Marussia это было больше, чем победа.

Жюль Бьянки: «Это просто невероятно! Заработать очки для нас равносильно победе. Конечно, мне повезло, что впереди сошло так много машин, но мой темп был намного лучше, чем в предыдущих гонках, мне удавалось бороться с Toro Rosso и ехать в темпе Lotus. Так что я очень горжусь командой, потому что она сделала огромный шаг вперед. Теперь главное не терять голову, не терять почву под ногами. И сразу начать думать о том, что надо делать в следующих гонках».

Сезон 2014 года стал последним и для Жюля и единственным для Marussia, когда команда заняла девятое место в Кубке конструкторов.