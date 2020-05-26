В Aston Martin сменится руководство

По данным Financial Times, завтра может быть объявлено о смене руководства компании Aston Martin – исполнительного директора Энди Палмера заменит перешедший из Mercedes-AMG Тобиас Мерс.

«Компания подтверждает предстоящие перемены в руководстве, по мере необходимости будет сделано дополнительное заявление», – заявил представитель Aston Martin.

Инвестиции Лоуренса Стролла, а потом и Тото Вольффа, возможный приход Тобиаса Мерса – проект может получиться весьма перспективный. В следующем году команда Racing Point сменит название на Aston Martin. Поговаривают, в ней может оказаться и Себастьян Феттель.

Дождёмся официального заявления.