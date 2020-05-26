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Автоспорт

В McLaren сократят 1200 сотрудников

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В McLaren Group объявили о сокращении 1200 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса и ограничения бюджетов в Формуле 1. Речь идёт примерно о четверти штата компании и примерно 70-ти сотрудниках команды Формулы 1.

Правительство Великобритании отклонило запрос McLaren о предоставлении кредита в 150 миллионов фунтов под залог исторических машин. Руководство команды McLaren настаивало на сокращении бюджетного лимита до 100 млн. долларов, но на это не согласились в Формуле 1. В итоге пришлось принимать непопулярные меры.

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Пол Уолш, исполнительный директор McLaren Group: «Мы глубоко сожалеем о влиянии проводимой реструктуризации на сотрудников, особенно на тех, кто может потерять работу. Мы сделали всё, чтобы этого избежать, предприняли кардинальные меры по экономии во всех сферах бизнеса, но сейчас у нас нет другого выбора, кроме сокращения числа сотрудников.

Наша компания переживает сложный период, особенно наши сотрудники, но мы рассчитываем вернуть бизнесу устойчивость и эффективность с уверенной тенденцией к росту.

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В McLaren Racing поддерживали идею сокращения бюджетов команд Формулы 1 до 100 миллионов долларов в сезоне 2021 года, что позволило бы создать устойчивую финансовую основу для работы команд и усилении конкуренции.

И хотя это окажет значительное влияние на размер нашей команды Формулы 1, мы начнем предпринимать необходимые меры, чтобы в 2021-м соответствовать размеру принятых ограничений, а в будущем вновь бороться за победы в гонках и чемпионатах».

Источник:www.f1news.ru
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