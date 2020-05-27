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Автоспорт

Британский премьер поможет Гран При?

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Мы писали о том, что из-за вводимого с 7 июня двухнедельного карантина для всех приехавших в Великобританию национальный Гран При пришлось бы перенести на конец августа или отменить. В правительстве не захотели сделать исключение для Формулы 1, но в ситуацию неожиданно вмешался премьер-министр Борис Джонсон.

The Times пишет, что Джонсон поддерживает планы проведения двух Гран При без зрителей в Сильверстоуне и лично обратился по этому поводу к членам кабинета министров, поручив Оливеру Доудену – министру канцелярии кабинета, министру цифровизации, культуры, СМИ и спорта, при содействии министерства здравоохранения и внутренних дел, разработать план, позволяющий провести сдвоенный этап.

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Источник:www.f1news.ru
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