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Автоспорт

Дмитрий Мазепин станет инвестором Renault F1?

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За свою историю команда с базой в Энстоуне сменила множество владельцев. Сейчас она принадлежит Renault Sport, но по слухам из-за финансовых проблем материнской компании может быть продана.

В числе потенциальных покупателей итальянская La Gazetta dello Sport сегодня назвала российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Мазепин пытался приобрести команду Force India, но в 2018-м по спорному решению внешних управляющих она перешла к консорциуму инвесторов, собранному канадским миллиардером Лоуренсом Строллом – и теперь называется Racing Point.

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Сын Дмитрия Мазепина, Никита, выступает в Формуле 2, в команде Hitech GP. Этот сезон будет для него вторым в этой серии, в дебютном сезоне Никита пять раз заработал очки, его лучшим результатом стало восьмое место.

Источник:www.f1news.ru
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