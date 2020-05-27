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Автоспорт

Эггинтон: База AlphaTauri откроется на следующей неделе

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Сегодня о возобновлении работы после двухмесячного перерыва сообщили в Williams. Технический директор AlphaTauri Джоди Эггинтон рассказал, что база команды в Фаэнце откроется на следующей неделе.

Джоди Эггинтон: «Прошлый сезон получился лучшим в истории команды, прогресс очевиден, а сегодняшняя машина – серьёзная эволюция прошлогодней.

Команды середины пелотона конкурентоспособны, так что в этом году предстоит очень плотная борьба от четвёртого до десятого места, и мы будем в самой гуще этой борьбы. Цель команды – стать «лучшей из остальных». Это непросто, я полагаю, что по ходу сезона разные команды будут сменять друг друга на четвёртой позиции.

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Мы хотим быть конкурентоспособными, сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым годом, стать лидерами середины пелотона. Мы надеемся, что сможем эффективно модернизировать машину, чтобы удержать наши позиции.

Мы запланировали обширную программу модернизации, но пандемия коронавируса вынудила изменить планы. Модернизацию шасси, аэродинамики и производство пришлось остановить, но мы вернёмся к работе на следующей неделе.

Календарь сезона изменился, некоторые элементы нам больше не нужны. Простой пример – аэродинамический обвес для Монако. Поэтому сейчас мы скорректировали график работы в аэродинамической трубе и изменили приоритеты производства. Я оцениваю разные сценарии, вернувшись к работе мы их обсудим. Главная задача – минимизировать любые задержки из-за длительного закрытия базы».

Источник:www.f1news.ru
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