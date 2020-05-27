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Автоспорт

Окон: Renault с первых гонок должна зарабатывать очки

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Сезон Формулы 1 планируется начать с двух гонок в Австрии 5 и 12 июля. Эстебан Окон заявил, что Renault должна регулярно финишировать в первой десятке, если команда хочет завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон: «Сейчас сложно рассуждать о том, на какие результаты мы можем рассчитывать. Для начала нужно начать сезон. После этого сможем оценить, на что мы можем претендовать, но важно во всех гонках зарабатывать очки, если мы хотим завершить сезон четвёртыми.

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Судя по всему, в Австрии пройдёт несколько гонок, и будет мало хорошего, если окажется, что эта трасса не подходит нашей машине. В прошлые годы так и было, но я надеюсь, что команда решила эту проблему».

Эстебан ещё не успел как следует поработать с Даниэлем Риккардо, но он уже точно знает, что в 2021-м у него будет новый напарник, поскольку австралиец подписал контракт с McLaren: «Пока весь мой опыт работы с Даниэлем – два дня рекламных мероприятий и один день на трассе. Приятно было с ним поработать – он весёлый парень.

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В команде отличная атмосфера, и я с нетерпением жду, когда мы начнём гоняться. Пока мне удалось поработать с Даниэлем только на тестах».

Источник:www.f1news.ru
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