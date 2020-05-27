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Автоспорт

Пьеро Феррари: В этом году Бинотто придётся непросто

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Пьеро Феррари, сын основателя Энцо Феррари и вице-президент компании считает, что руководителю команды Маттиа Бинотто в этом году придётся решать непростые задачи…

Пьеро Феррари: «Прежде всего, я надеюсь, что в июле в Австрии начнётся сезон. Одолеть Mercedes будет нелегко, но мы сделаем всё возможное – и наши болельщики знают об этом.

Я уверен в принятом нами решении [отказаться от услуг Феттеля]. У нас есть молодой гонщик [Шарль Леклер], с которым мы связываем свои надежды, так что я смотрю в будущее с оптимизмом.

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Что касается Себастьяна Феттеля, то Маттиа Бинотто придётся иметь дело со сложной и необычной для нас ситуацией, когда мы знаем, что гонщик уйдёт в конце сезона. Я не знаю, как бы мой отец справился с этой ситуацией, но он всегда говорил, что команда важнее любого сотрудника, даже если это хороший гонщик».

Источник:www.f1news.ru
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