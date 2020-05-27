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Автоспорт

Стюарт: Сезон без Сильверстоуна не будет полноценным

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Мы писали о сложностях с проведением этапа в Сильверстоуне даже без зрителей, но надежда остаётся. Трёхкратный чемпион мира Джеки Стюарт считает, что без Гран При Великобритании сезон нельзя считать полноценным…

Джеки Стюарт: «Надеюсь, этого не произойдёт. Невозможно представить сезон без Гран При Великобритании. В этом случае чемпионат потеряет целостность, качество – мы должны помнить историю, ведь в Великобритании прошла первая гонка Формулы 1.

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Было объявлено, что гонка пройдёт без зрителей, что уже большая потеря – посещаемость этого этапа всегда была фантастической, а если мы потеряем Гран При, это станет катастрофой для автоспорта. Надеюсь, организаторы будут действовать обдуманно, иначе это может стать началом не лучших времён».

Источник:www.f1news.ru
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