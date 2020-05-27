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Автоспорт

В 2021-м минимальный вес машин вновь возрастёт

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В следующем году команды продолжат использовать нынешнее шасси, но небольшие изменения в техническом регламенте всё же произойдут.

По информации Racefans, в 2021-м минимальный вес машины возрастёт с нынешних 746 до 749 кг. Связано это с опасениями, что некоторые производители силовых установок для снижения веса начнут использовать экзотические и дорогие материалы, что приведёт к росту расходов, чего в FIA стремятся избежать.

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На этом увеличение веса не прекратится. В 2022-м Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, который предусматривает усиление машин для прохождения более строгих краш-тестов. В результате минимальный вес может вырасти до 778 кг.

Напомним, что в 2020-м минимальный вес машины был увеличен с 745 кг до 746 кг. Связано это с размещением в машине дополнительного датчика расхода топлива.

Источник:www.f1news.ru
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