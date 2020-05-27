В Audi объяснили увольнение Абта

Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг. Многие коллеги Даниэля раскритиковали решение немецкого концерна, и сегодня Audi выпустила заявление, в котором объяснила решение прекратить сотрудничество с гонщиком.

«После шести лет и 63 гонок Даниэль Абт больше не будет выступать за Audi в Формуле Е, – говорится в заявлении. – Он был частью нашей команды в Формуле Е с момента дебюта в сентябре 2014 года, и нашим заводским гонщиком с осени 2017-го. В Мехико и на нашем домашнем этапе в Берлине Абт одержал две фантастические победы, суммарно десять раз поднявшись на подиум. Вместе с Даниэлем мы добились огромных успехов в Формуле Е. Мы благодарны за время, проведённое вместе, и с гордостью вспоминаем об этом.

Однако честность, прозрачность и последовательное соблюдение правил являются главными приоритетами для нас в Audi. Мы поддерживаем культуру терпимости к ошибкам, но инцидент во время серии виртуальных гонок Race at Home Challenge произошёл не по ошибке, а был осознанным решением нарушить правила. И это в корне всё меняет. Поэтому, к сожалению, у нас не было другой альтернативы, кроме как прекратить сотрудничество с Даниэлем Абтом».