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Автоспорт

Wlliams возвращается к работе

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Команда Williams была в числе первых, кто в марте прекратил работу в связи с решением о переносе летнего перерыва на весну. База в Гроуве была закрыта с 25 марта, но сегодня возобновила работу.

На данный момент ещё не все сотрудники вернулись к исполнению своих обязанностей, в Williams соблюдают необходимые меры безопасности, но важно, что Формула 1 постепенно начинает набирать обороты.

«Период закрытия нашей базы завершён, мы приветствуем на работе отдельных сотрудников, – сообщает пресс-служба Williams. – Всё в Гроуве выглядит немного непривычно из-за жёстких мер социального дистанцирования, но всё равно здорово вернуться к работе».

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Первый этап сезона, Гран При Австрии, должен пройти с 3 по 5 июля. Подготовка к гонке занимает около месяца, поэтому и остальные команды должны вернуться к работе в ближайшие дни.

Источник:www.f1news.ru
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