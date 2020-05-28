Фелипе Масса: У Ferrari не было чемпионской машины

Фелипе Масса выступал за Ferrari с 2006 по 2013 годы, и хорошо знает итальянскую команду. Комментируя решение прекратить сотрудничество с Себастьяном Феттелем, бразилец высказал мнение, что многолетнее отсутствие титулов у Скудерии связано не столько с гонщиками, сколько с машиной.

Фелипе Масса: «Нельзя забывать, что в последний раз Ferrari завоёвывала Кубок конструкторов в 2008 году. За прошедшее с тех пор время в команде выступали многие хорошие гонщики, но они так и не смогли победить. Я в их числе, но у нас никогда не было машины, способной побеждать.

Фернандо Алонсо невероятно выступил в 2010-м, он на пределе боролся за титул. Но, честно говоря, в том году наша машина была не способна выиграть чемпионат, хотя Фернандо отлично справился. После в Ferrari выступали и другие гонщики, но Себастьян и Кими Райкконен тоже не смогли завоевать титул, поскольку команда была недостаточно хороша для победы в чемпионате.

Таким образом, отсутствие титулов связано не только с Себастьяном. Он провёл много выдающихся гонок, многие выиграл, во многих боролся и всегда был впереди напарника, даже такого как чемпион мира Кими.

Возможно, в прошлом году в команде произошли перемены. Не стоит забывать, что удалось сделать Шарлю Леклеру. Я наблюдал за ним ещё с тех пор, когда он гонялся в картинге – уже тогда был виден его большой талант. Леклер может стать чемпионом в составе любой команды. Себастьян же столкнулся с прессингом – возможно это и привело Ferrari к решению расстаться с ним.

Останется Себастьян в Формуле 1 или нет – другой вопрос. Он всегда делал то, что хотел, поэтому я не удивлюсь, если он решит завершить карьеру. В его ситуации, чтобы остаться, он должен найти команду, в которой у него будут возможности или перспективы на борьбу. В противном случае я не думаю, что он останется в Формуле 1».

Комментируя переход в Ferrari Карлоса Сайнса, Масса отметил: «Я ожидал, что в Ferrari пригласят Даниэля Риккардо, ведь все считают его хорошим гонщиком. Тем не менее, мы должны уважать решение Маттиа Бинотто пригласить Карлоса.

Сайнс показал свой талант. В свой дебютный сезон в Формуле 1 он был очень близок к Максу Ферстаппену. Он доказал, что у него есть скорость, талант, и он много работает. Карлос сильно прибавил за свою карьеру и провёл фантастический сезон в McLaren.У него есть опыт, поэтому он способен дать Ferrari то, что они от него хотят.

Приятно видеть, что в Ferrari делают ставку на гонщика, который ранее не выступал в топ-команде и не побеждал. Это хорошо для Формулы 1, но сейчас Сайнс должен показать всё, на что способен. Ferrari нужны два хороших гонщика, поскольку важна не только победа в личном зачёте, но и в Кубке конструкторов».