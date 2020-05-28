Кристиан Хорнер: Увольнения неизбежны

Накануне в McLaren Group объявили о сокращении 1200 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса и ограничения бюджетов в Формуле 1. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер назвал неизбежным увольнения сотрудников, связанных с Формулой 1, но пообещал им найти работу в других проектах компании.

Кристиан Хорнер: «К сожалению, новый регламент повлияет на численность трёх ведущих команд – им придётся меняться. В случае с Red Bull, у нас есть растущий технологический бизнес, один из проектов – Aston Martin Valkyrie, но есть и другие.

Сотрудники – главный актив Red Bull, и мы сделаем всё возможное, чтобы как можно больше из них осталось работать в компании. Конечно, отдельные непростые решения в новых условиях неизбежны, но Формула 1 и Red Bull всегда умели адаптироваться к любым правилам».

В следующем году размер бюджетов будет ограничен $145 млн., хотя в McLaren предлагали более радикальное сокращение до $100 млн. Кристиан Хорнер не упустил возможность покритиковать соперников: «Некоторые команды сначала настаивают на сокращении бюджета до $100 млн., а затем подписывают контракты с дорогими гонщиками.

На мой взгляд, даже сокращение до $145 млн. – сложная задача, а снизить бюджет ещё больше очень непросто. Однако нам поможет стабильность регламента в 2020-м и в 2021-м. Нам упрощает задачу тот факт, что мы сможем использовать то же шасси и коробку передач, но увольнения неизбежны в связи с реорганизацией команды».

При этом Хорнер добавил, что в регламенте на бюджетные ограничения не всё так однозначно: «Всегда нужно читать написанное мелким шрифтом, но в интересах спорта мы поддерживаем новый регламент».