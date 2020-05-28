Всемирный Совет утвердил поправки к регламенту

В среду состоялось электронное голосование Всемирного совета FIA, на котором были утверждены поправки к регламенту Формулы 1 на 2020-й, 2021-й и 2022-й годы. Ранее эти перемены были единодушно одобрены командами чемпионата.

Технический регламент

— «заморозка» модернизации отдельных компонентов машины. В список включены шасси​, коробка передач, ряд механических компонентов и силовых элементов безопасности. Разработана система условных баллов, которая позволит модернизировать ограниченное количество компонентов в соответствии со специфическими потребностями той или иной команды;

— в 2020-м ограничена модернизация силовых установок;

— в 2021-м вносятся изменения в переднюю планку и упрощается конструкция днища перед задними колёсами для недопущения роста прижимной силы между сезонами 2020-го и 2021 года;

— в 2021-м минимальный вес машины увеличивается до 749 кг.

Спортивный регламент

— в 2020-м вводится понятия «закрытого» и «открытого» этапа для посещения зрителями. В соответствии с этим также регулируется количество сотрудников, которые команды могут привозить на гонки;

— различные изменения в регламенте 2020-го, касаемых шин. Разрешение на проведение шинных тестов во время второй сессии пятничных свободных заездов, если Pirelli необходимо омологировать новую спецификацию и расширение использования шин маркировки Р140 в случае, если первая тренировка проходит в дождевых условиях;

— ограничения испытаний в аэродинамической трубе в 2020-м и ограничения на стендовые испытания силовых установок ради снижения расходов;

— дальнейшее сокращение испытаний в аэродинамической трубе в 2021-м, и введение прогрессивной шкалы времени испытаний в трубе в зависимости от позиции команды в чемпионате. Шкала от первой до десятой позиции — линейная.

— определён ряд конкретных правил на сезон 2022 года, таких как ограничение количества компонентов, комендантский час, проверки в «закрытом парке» и так далее, которые ранее были утверждены Всемирным советом 30 марта 2020 года. Эти правила будут частью постоянного процесса пересмотра и уточнений на протяжении 2020 и 2021 годов.

Финансовые ограничения в 2021-м

В 2021-м размер бюджета ограничен суммой в $145 млн., в 2022-м — $140 млн. и в 2023-2025-м — $135 млн.

Внесены следующие корректировки в финансовые положения:

— размер призовых бонусов за спортивные результаты и социальные отчисления увеличен с $10 до $12 млн. в год;

— размер социальных отчислений в зарплате снижен с 15% до 13,8%

— расходы на развитие корпоративной культуры ограничены суммой в $1 млн. в год;

— расходы на медицинское страхование сотрудников, отпуска по болезни, выплаты по уходу за детьми, затраты на экологические инициативы и программы помощи FIA не включены в бюджетные ограничения.

Одновременно с этим внесены изменения в нормативные документы FIA, которые определяют компоненты, которые команды могут покупать. Утверждена концепция, которая позволит небольшим командам избежать необходимости создавать и производить такие компоненты, что обеспечит реальную экономию. При этом предпринятые шаги не позволят допустить ситуацию, когда небольшая команда разрабатывает что-то для крупной, чтобы обойти запрет на бюджетные ограничения.