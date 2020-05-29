Джеки Стюарт: Я старался учиться у тех, кого считал лучшим

Джеки Стюарт вошёл в историю Формулы 1 и как трехкратный чемпион мира, и как последовательный поборник повышения безопасности автоспорта, хотя в этом можно усмотреть некое противоречие. Казалось бы, если гонщик задумывается о том, на какой риск идёт, это вряд ли поможет стабильно добиваться высоких результатов.

Шотландский ветеран объяснил свои успехи за рулём гоночных машин так: «Я редко превышал свои возможности и возможности машины, хотя большинство моих современников действовали именно так. Как пилотировать, не допуская этого, я научился у Джима Кларка – в моём личном рейтинге лучших гонщиков в истории автоспорта я ставлю его на 2-е место. Лучшим, по-моему, всё-таки был Хуан-Мануэль Фанхио.

Их обоих я ценю выше, чем Михаэля Шумахера, Сенну или Проста. И от Кларка я перенял очень многое. Я видел, как аккуратно он обращался с машиной; он как бы уговаривал её, вместо того, чтобы принуждать делать то, что ему было нужно. Хотя многие стараются силой заставить машину подчиняться, а она этого не любит.

Машины – как люди: они предпочитают, чтобы с ними хорошо обращались. Начнём с азов: при прохождении поворотов есть три основных стадии – торможение, апекс, выход из поворота. Но я усвоил, что таких стадий восемь. Когда ты только снимаешь ногу с газа, машина сразу теряет стабильность, поэтому делать это надо плавно, хотя всё должно происходить за миллисекунды.

То же самое относится к торможению, к переключению передач, к работе рулём, и так же надо действовать при выходе из поворота. Поэтому вместо трёх моментов, на которые надо обращать внимание, ты имеешь дело с восьмью. И так в каждом повороте, а круг в среднем состоит из 14-16 поворотов.

Чтобы постичь секреты нашей профессии, я старался учиться только у тех, кого считал лучшим. К сожалению, мне не довелось соперничать со Стирлингом Моссом, но я боролся на трассах с Джимом Кларком и другими отличными гонщиками.

Кстати, с Кларком мы даже квартиру снимали на двоих. Как известно, он не был женат, но подружек у него было множество – девушки всегда тянулись к гонщикам. А ещё он дольше всех, кого я знал, принимал решения: он так долго выбирал, в какой кинотеатр или ресторан пойти, что пока он думал, всё уже закрывалось. Зато на гоночной трассе он действовал невероятно здорово! Когда он надевал шлем и садился за руль гоночной машины, он становился другим человеком. Но в жизни Кларк был очень нерешительным, уж и не знаю, почему…»