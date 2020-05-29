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eSports: Алонсо, Баттон и Баррикелло выступят в Ле-Мане

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Всё больше гонщиков объявляют о своём участие в виртуальном марафоне марафоне «24 часа Ле-Мана», который пройдёт 13-14 июня. К Максу Ферстаппену, Ландо Норрису, Пьеру Гасли, Жану-Эрику Верню и Стофеллю Вандорну присоединились двукратный чемпион мира и двукратный победитель Ле-Мана Фернандо Алонсо, чемпион мира Дженсон Баттон и вице-чемпион мира Рубенс Баррикелло.

Алонсо и Баррикелло выступят в одном экипаже команды Allinsports, а их напариниками станут сим-рейсеры Олли Пахкала и Ярл Тайн. Дженсон Баттон выступит в Ле-Мане со своей командой Rocket Motorsport. Его напарниками будут заводской пилот Bentley Алекс Банкомб и сим-рейсеры Джон вон дер Хейд и Мэтт Ричардс.

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«Мне повезло побеждать в Ле-Мане два последних года, но в виртуальных гонках уровень конкуренции ещё выше, – прокомментировал Фернандо Алонсо предстоящий марафон. – Я рад, что буду выступать в одном экипаже с Рубенсом, и приветствую в нашей команде Олли и Ярла».

Источник:www.f1news.ru
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