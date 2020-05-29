Пятница, 29 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКоманду Формулы 1 выставили на продажу
Автоспорт

Команду Формулы 1 выставили на продажу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Уильямс

Последние провальные сезоны в исполнении команды Формулы 1 Уильямс не оставили владельцу и руководству команды другого выбора, как выставить её на продажу.

Как сообщает британская пресса, основатель команды Фрэнк Уильямс решил избавиться от своего детища, которым владел последние 43 года. Причиной тому являются финансовые убытки, которые составили более 14 миллионов евро.

Отметим, что в последнее время некогда грозная команда действительно не блещет, два года кряду занимая последнее место в Кубке конструкторов. Расцвет команды пришелся на 80-90е годы прошлого века, когда Уильямс девять раз выигрывал Кубок конструкторов и семь раз чемпионат мира.

Читайте также:  Ф-1. Гран-при Италии: Превью, мнение букмекеров, трансляция

загрузка...
Тэги: УильямсФормула 1Фрэнк Уильямс
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Renault подтвердили: команда останется в Формуле 1

eSports: Алонсо, Баттон и Баррикелло выступят в Ле-Мане

Филиал Академии Ferrari откроется в Австралии

Власти Австрии примут решение о гонке после 1 июня

Доменикали: Для Ferrari интересы Ф1 важнее собственных

Закрыть