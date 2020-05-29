Команду Формулы 1 выставили на продажу

Последние провальные сезоны в исполнении команды Формулы 1 Уильямс не оставили владельцу и руководству команды другого выбора, как выставить её на продажу.

Как сообщает британская пресса, основатель команды Фрэнк Уильямс решил избавиться от своего детища, которым владел последние 43 года. Причиной тому являются финансовые убытки, которые составили более 14 миллионов евро.

Отметим, что в последнее время некогда грозная команда действительно не блещет, два года кряду занимая последнее место в Кубке конструкторов. Расцвет команды пришелся на 80-90е годы прошлого века, когда Уильямс девять раз выигрывал Кубок конструкторов и семь раз чемпионат мира.