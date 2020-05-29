В Ferrari подтвердили состав на виртуальный Ле-Ман

В Ferrari приняли решение выставить на старт виртуального марафона «24 часа Ле-Мана» три экипажа, которым предстоит выступать на спорткарах 488 GTE класса LMGTE Pro заводской команды AF Corse. Но будет и четвёртая Ferrari команды, которая называется Strong Together, она заявлена от благотворительного фонда Strong Together, учредителем которого является княгиня Монако Шарлен, супруга Альбера II.

Объявлен состав экипажей AF Corse. Машину №51 будут пилотировать Никлас Нильсен, Федерико Лео (оба профессиональные пилоты, в разные годы выступавшие в гонках на выносливость за Ferrari), а также сим-рейсеры Каспер Штольце и Амос Лаурито.

На машине №71 поедут Мигель Молина, испанский гонщик AF Corse, Дэвид Перел, представитель ЮАР, выступающий в гонках GT, итальянец Данило Санторо и голландец Джорди Цвирс (оба сим-рейсеры).

А вот в экипаж машины №52 входят наиболее известные гонщики: Шарль Леклер и Антонио Джовинацци. Им будут помогать опытные профессиональные геймеры Давид Тоницца и Энцо Бонито.

Впрочем, в состав команды Strong Together тоже входят звёзды: виртуальную машину №54 Джанкарло Физикелле и Фелипе Массе предстоит пилотировать вместе с итальянцем Франческо Кастеллаччи, выступающим в гонках на выносливость, и профессиональным сим-рейсером из Франции Тони Мелла.

Всего в виртуальном марафоне в Ле-Мане примут участие более 50 экипажей. Гонка стартует 13 июня в 15.00 по местному времени, но ей будут предшествовать тренировки и квалификации.