В Renault подтвердили: команда останется в Формуле 1

В пятницу концерн Renault представил масштабный план сокращения расходов – в следующие три года французский автопроизводитель намерен сэкономить более двух миллиардов евро. План предусматривает сокращение почти 15 тысяч рабочих мест по всему миру, закрытие заводов и снижение производства автомобилей с 4 миллионов штук в 2019-м до 3,3 миллионов штук в 2024 году.

Несмотря на сокращение расходов, временная исполняющая обязанности главы концерна Клотильда Дельбо подтвердила, что заводская команда Renault продолжит выступать в Формуле 1. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграло сокращение бюджетов и новый технический регламент.

«Мы подтверждаем, что остаёмся в Формуле 1, – заявила Дельбо. – Мы меньше инвестировали в команду по сравнению с соперниками, которые тратили огромные средства, но теперь в чемпионате новый регламент и новые бюджетные ограничения, поэтому мы остаёмся в Формуле 1».