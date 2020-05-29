Пятница, 29 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВ Renault подтвердили: команда останется в Формуле 1
Автоспорт

В Renault подтвердили: команда останется в Формуле 1

AdminНет комментариев
Добавлено

В пятницу концерн Renault представил масштабный план сокращения расходов – в следующие три года французский автопроизводитель намерен сэкономить более двух миллиардов евро. План предусматривает сокращение почти 15 тысяч рабочих мест по всему миру, закрытие заводов и снижение производства автомобилей с 4 миллионов штук в 2019-м до 3,3 миллионов штук в 2024 году.

Несмотря на сокращение расходов, временная исполняющая обязанности главы концерна Клотильда Дельбо подтвердила, что заводская команда Renault продолжит выступать в Формуле 1. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграло сокращение бюджетов и новый технический регламент.

Читайте также:  Гран При Мексики: Все цитаты уик-энда

«Мы подтверждаем, что остаёмся в Формуле 1, – заявила Дельбо. – Мы меньше инвестировали в команду по сравнению с соперниками, которые тратили огромные средства, но теперь в чемпионате новый регламент и новые бюджетные ограничения, поэтому мы остаёмся в Формуле 1».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
eSports: Алонсо, Баттон и Баррикелло выступят в Ле-Мане

Филиал Академии Ferrari откроется в Австралии

Власти Австрии примут решение о гонке после 1 июня

Доменикали: Для Ferrari интересы Ф1 важнее собственных

Верляйн: Мне не понравилось занимать последние места

Закрыть