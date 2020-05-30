Двигатель с машины Проста и Лауды выставлен на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s объявил о проведении с 3 по 11 июня онлайн-аукциона, одним из лотов которого станет двигатель Формулы 1. Речь идёт о 1,5-литровом моторе V6 TAG-Porsche под заводским номером 34. Всего было выпущено 40 таких агрегатов, которые на машинах McLaren суммарно одержали 25 побед, завоёвали три чемпионских титула, два Кубка конструкторов и 54 подиума.

История выставленного на аукцион двигателя интересна тем, что он стоял на машинах сразу трёх чемпионов мира – Ники Лауды в 1984 и 1985 годах, Алена Проста (1984-1987) и Кеке Росберга (1986). Кроме того, этот двигатель был на машине Стефана Йоханссона в 1987 году.

В описании к лоту сказано, что этот двигатель был доставлен на базу McLaren 30 апреля 1984 года, а суммарно гонщики проехали на нём 6319 километров. В последний раз мотор стоял на машине Алена Проста в Монце 1 сентября 1987 года. По оценкам, стоимость двигателя на аукционе может достичь 50 тысяч евро.