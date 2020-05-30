eSports: Алонсо выиграл две гонки, а Баттон – Кубок Легенд

Вероятно, Фернандо Алонсо пожалел, что участвовал в Кубке Легенд не с самого начала этого любопытного виртуального турнира, ведь судя по тому, как он провёл его концовку, у испанца были бы все шансы на титул. Достаточно сказать, что он одержал четыре победы подряд, в том числе сегодня выиграл две гонки в Сильверстоуне.

А чемпионом стал Дженсон Баттон, причём титул он обеспечил себе досрочно, финишировав вторым в первой субботней гонке. Но начать надо с того, что Фернандо выиграл квалификацию, отлично стартовал и сразу начал наращивать преимущество, довольно быстро доведя его до пяти секунд.

Затем он растерял весь этот запас, когда допустил ошибку, проехав шикану Vale по привычной ему конфигурации трассы, тогда как в Кубке Легенд используется её классическая версия. Когда он вернулся на трассу, Баттон и Ян Магнуссен были уже совсем близко, тем не менее, ничего сделать не успели, и испанец первым пересёк линию финиша.

Но очков, набранных Дженсоном, оказалось достаточно, чтобы завоевать «Кубок Легенд».

По регламенту серии во второй гонке применяется реверсивная стартовая решётка, поэтому Баттон и Алонсо оказались в самом хвосте, что, впрочем, не помешало им в очередной раз отличиться.

Фернандо, стартовавший с последней позиции, к концу первого круга ехал уже шестым, а на втором опередил ещё двоих, переместившись на 4-ю позицию. Дженсон тоже пробивался вперёд, хотя и не столь стремительно, но и он к концу второго круга ехал 9-м.

Алонсо тем временем опередил Тома Коронеля и уже обосновался на третьей позиции – от дуэта лидеров его отделяли лишь 1,5 секунды. На третьем круге он красиво обошёл Дарио Франкитти и устремился в погоню за другим ветераном американских серий CART и IndyCar, Мишелем Журденом.

Когда двукратный чемпион мира хладнокровно прессинговал мексиканца в борьбе за лидерство, Баттон ценой титанических усилий пробился в первую пятёрку. Но далее события развивались по несколько неожиданному сценарию: Журден допустил ошибку, его машину развернуло в повороте Luffield, поэтому Алонсо пришлось сбросить скорость, чем воспользовался Франкитти и вышел в лидеры.

Фернандо бросился вдогонку за шотландцем и за круг до финиша вернул себе первую позицию. Баттон к этому моменту ехал третьим, но от Франкитти его отделяло секунд пять, отыграть которые было уже малореально.

Алонсо буквально за один круг довёл преимущество почти до трёх секунд, подтвердив, что по скорости с ним может сравниться только Баттон. Впрочем, Дженсон, понимая, что титул ему обеспечен, на последнем круге сбросил скорость, чтобы пропустить вперёд Эмануэле Пирро, с которым столкнулся в начале гонки в стартовой суматохе и поэтому решил вернуть итальянцу позицию.

В итоге он финишировал только 12-м, но зато показал пример истинно спортивного благородства.

«В этом месяце я славно повеселился, попеременно пилотируя две виртуальные машины, – прокомментировал Дженсон после финиша. – Одна из них – старый Brabham, как сегодня, а также машину IndyCar – это просто здорово. В общем, я получил большое удовольствие, хотя сегодня мне не удалось добиться от машины того, чего хотел, поэтому в затяжных поворотах проявлялась недостаточная поворачиваемость.

Тем не менее, первая гонка сложилась довольно неплохо, но во второй мою машину развернуло уже в первом повороте, так что я оказался последним. Потом я пробивался вперёд, догнал Эмануэле Пирро, но соперник, ехавший перед ним, затормозил слишком рано, и всё закончилось тем, что я вытолкнул Пирро с траектории, врезавшись в его машину сзади. Поэтому на последнем круге я решил вернуть ему позицию.

Фернандо показал отличный темп, в первой гонке он был очень быстрым, поэтому и победил. А во второй он действовал более аккуратно, пробиваясь через трафик и стараясь при этом избегать неприятностей. Но Дарио Франкитти оказался для него сложным соперником, это было приятно видеть. Безусловно, Фернандо удалось правильно настроить машину и адаптироваться к недостаточной поворачиваемости».

В итоге Баттон завершил серию «Кубок Легенд», набрав 391 очко, второе место досталось Пирро, у него 339 очков, а вот Алонсо не попал даже в первую десятку, несмотря на четыре победы, но только потому, что присоединился к другим «легендам» слишком поздно.