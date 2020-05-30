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eSports: Алонсо выиграл две гонки, а Баттон – Кубок Легенд

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Вероятно, Фернандо Алонсо пожалел, что участвовал в Кубке Легенд не с самого начала этого любопытного виртуального турнира, ведь судя по тому, как он провёл его концовку, у испанца были бы все шансы на титул. Достаточно сказать, что он одержал четыре победы подряд, в том числе сегодня выиграл две гонки в Сильверстоуне.

А чемпионом стал Дженсон Баттон, причём титул он обеспечил себе досрочно, финишировав вторым в первой субботней гонке. Но начать надо с того, что Фернандо выиграл квалификацию, отлично стартовал и сразу начал наращивать преимущество, довольно быстро доведя его до пяти секунд.

Затем он растерял весь этот запас, когда допустил ошибку, проехав шикану Vale по привычной ему конфигурации трассы, тогда как в Кубке Легенд используется её классическая версия. Когда он вернулся на трассу, Баттон и Ян Магнуссен были уже совсем близко, тем не менее, ничего сделать не успели, и испанец первым пересёк линию финиша.

Но очков, набранных Дженсоном, оказалось достаточно, чтобы завоевать «Кубок Легенд».

По регламенту серии во второй гонке применяется реверсивная стартовая решётка, поэтому Баттон и Алонсо оказались в самом хвосте, что, впрочем, не помешало им в очередной раз отличиться.

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Фернандо, стартовавший с последней позиции, к концу первого круга ехал уже шестым, а на втором опередил ещё двоих, переместившись на 4-ю позицию. Дженсон тоже пробивался вперёд, хотя и не столь стремительно, но и он к концу второго круга ехал 9-м.

Алонсо тем временем опередил Тома Коронеля и уже обосновался на третьей позиции – от дуэта лидеров его отделяли лишь 1,5 секунды. На третьем круге он красиво обошёл Дарио Франкитти и устремился в погоню за другим ветераном американских серий CART и IndyCar, Мишелем Журденом.

Когда двукратный чемпион мира хладнокровно прессинговал мексиканца в борьбе за лидерство, Баттон ценой титанических усилий пробился в первую пятёрку. Но далее события развивались по несколько неожиданному сценарию: Журден допустил ошибку, его машину развернуло в повороте Luffield, поэтому Алонсо пришлось сбросить скорость, чем воспользовался Франкитти и вышел в лидеры.

Фернандо бросился вдогонку за шотландцем и за круг до финиша вернул себе первую позицию. Баттон к этому моменту ехал третьим, но от Франкитти его отделяло секунд пять, отыграть которые было уже малореально.

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Алонсо буквально за один круг довёл преимущество почти до трёх секунд, подтвердив, что по скорости с ним может сравниться только Баттон. Впрочем, Дженсон, понимая, что титул ему обеспечен, на последнем круге сбросил скорость, чтобы пропустить вперёд Эмануэле Пирро, с которым столкнулся в начале гонки в стартовой суматохе и поэтому решил вернуть итальянцу позицию.

В итоге он финишировал только 12-м, но зато показал пример истинно спортивного благородства.

«В этом месяце я славно повеселился, попеременно пилотируя две виртуальные машины, – прокомментировал Дженсон после финиша. – Одна из них – старый Brabham, как сегодня, а также машину IndyCar – это просто здорово. В общем, я получил большое удовольствие, хотя сегодня мне не удалось добиться от машины того, чего хотел, поэтому в затяжных поворотах проявлялась недостаточная поворачиваемость.

Тем не менее, первая гонка сложилась довольно неплохо, но во второй мою машину развернуло уже в первом повороте, так что я оказался последним. Потом я пробивался вперёд, догнал Эмануэле Пирро, но соперник, ехавший перед ним, затормозил слишком рано, и всё закончилось тем, что я вытолкнул Пирро с траектории, врезавшись в его машину сзади. Поэтому на последнем круге я решил вернуть ему позицию.

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Фернандо показал отличный темп, в первой гонке он был очень быстрым, поэтому и победил. А во второй он действовал более аккуратно, пробиваясь через трафик и стараясь при этом избегать неприятностей. Но Дарио Франкитти оказался для него сложным соперником, это было приятно видеть. Безусловно, Фернандо удалось правильно настроить машину и адаптироваться к недостаточной поворачиваемости».

В итоге Баттон завершил серию «Кубок Легенд», набрав 391 очко, второе место досталось Пирро, у него 339 очков, а вот Алонсо не попал даже в первую десятку, несмотря на четыре победы, но только потому, что присоединился к другим «легендам» слишком поздно.

Источник:www.f1news.ru
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