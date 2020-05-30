eSports: Вандорн выиграл гонку Формулы E в Нью-Йорке

Стоффель Вандорн одержал свою первую победу в виртуальной Формуле E, выиграв гонку в Нью-Йорке, хотя до этого пилоту Mercedes не раз удавалось завоевать поул, но реализовать это преимущество не получалось.

Но сегодня всё складывалось намного более удачно: под конец квалификации он показал лучшее время, проехав круг на одну десятую быстрее, чем Паскаль Верляйн. Правда, затем немецкий пилот команды Mahindra был оштрафован и потерял пять стартовых позиций, так что за Вандорном стартовал Макс Гюнтер, гонщик BMW и соперник Стоффеля в борьбе за титул.

Стоффель отлично стартовал, удержав лидерство, что позволило ему избежать завала в 1-м повороте, а вот Гюнтеру не повезло, он сразу откатился на далёкую 21-ю позицию.

Следом за лидером ехал Нил Яни, гонщик Porsche, его преследовал представитель Nissan Оливер Роулэнд, победитель берлинского этапа, состоявшегося неделю назад. Ко второму кругу Верляйну, стартовавшему седьмым, удалось пробиться на 4-ю позицию, но Вандорн к этому времени смог увеличить преимущество до пяти секунд.

К 10-му кругу Роулэнд и Верляйн догнали Нила Яни, и в какой-то момент Паскалю удалось опередить сразу две машины, воспользовавшись ситуацией на трассе. Хотя после этого соперники пытались его прессинговать, он смог удержать позицию и пересечь линию финиша вторым.

А победа заслуженно досталась Вандорну, третье место занял Роулэнд. При этом Яни допустил ошибку, чем воспользовался Антониу Феликс да Кошта и опередил швейцарца, так что швейцарский гонщик Porsche оказался только пятым.

«Потребовалось какое-то время, чтобы добиться успеха, но сегодняшний результат можно считать идеальным, ведь я выиграл и квалификацию, и гонку, а также проехал самый быстрый круг, – прокомментировал Стоффель Вандорн после финиша. – Сегодня мы были быстрыми и смогли избежать неприятностей, что на 99% стало залогом успеха».

Сегодняшняя победа позволила Вандорну опередить Паскаля Верляйна в личном зачёте серии Race at Home и выйти в лидеры, хотя его преимущество составляет всего пару очков. Сдвоенный финал виртуальной Формулы E пройдёт в следующий уик-энд.