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Автоспорт

Франц Тост: Формула 1 превратится в прибыльный бизнес

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В среду Всемирный совет FIA утвердил поправки к техническому и спортивному регламенту, а также установил максимальный размер бюджета команд Формулы 1, начиная с 2021 года. Руководитель AlphaTauri Франц Тост уверен, что перемены пойдут на пользу чемпионату.

«Эти поправки к регламенту – важный шаг для будущего Формулы 1, – приводит слова Тоста пресс-служба AlphaTauri. – FIA, Формула 1 и команды профессионально сотрудничали в последние несколько месяцев, чтобы выработать новые правила, задача которых – сократить расходы и сделать шоу более интересным.

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Я ожидаю, что скоростные характеристики машин выровняются, что приведёт к более захватывающим гонкам в будущем. Что касается финансовой стороны вопроса, то ограничения бюджетов дают высокие шансы на то, что Формула 1 превратится в прибыльный бизнес».

Источник:www.f1news.ru
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