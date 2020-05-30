Франц Тост: Формула 1 превратится в прибыльный бизнес

В среду Всемирный совет FIA утвердил поправки к техническому и спортивному регламенту, а также установил максимальный размер бюджета команд Формулы 1, начиная с 2021 года. Руководитель AlphaTauri Франц Тост уверен, что перемены пойдут на пользу чемпионату.

«Эти поправки к регламенту – важный шаг для будущего Формулы 1, – приводит слова Тоста пресс-служба AlphaTauri. – FIA, Формула 1 и команды профессионально сотрудничали в последние несколько месяцев, чтобы выработать новые правила, задача которых – сократить расходы и сделать шоу более интересным.

Я ожидаю, что скоростные характеристики машин выровняются, что приведёт к более захватывающим гонкам в будущем. Что касается финансовой стороны вопроса, то ограничения бюджетов дают высокие шансы на то, что Формула 1 превратится в прибыльный бизнес».