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Автоспорт

Хаккинен: В этом году Боттас может побороться за титул

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Мика Хаккинен входит в команду менеджеров, работающих с Валттери Боттасом, и считает, что в этом году у финского гонщика Mercedes будет возможность выйти из тени Льюиса Хэмилтона и побороться за титул. По мнению двукратного чемпиона мира, его соотечественник сейчас на пике формы, ведь в 2019 году он провёл свой лучший сезон в Формуле 1, завоевав пять поул-позиций и одержав четыре победы, что позволило ему занять второе место в личном зачёте.

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«Валттери в отличном положении, выступая за Mercedes. Он очень талантливый гонщик, и я уверен, что сейчас он в лучшей форме, чем когда-либо, – заявил Хаккинен. – Я связываю с ним исключительно высокие ожидания, в этом году он сможет побороться за победу в чемпионате. На протяжении многих лет мы вместе упорно трудились, стараясь, чтобы у Валттери было необходимое для выполнения этой задачи».

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В начале сезона Боттас постарается произвести на Mercedes максимально благоприятное впечатление и заявить о своих претензиях на титул, ведь за то, чтобы остаться в чемпионской команде в 2021 году, придётся побороться. Поскольку в Ferrari приняли решение отказаться от услуг Себастьяна Феттеля, четырёхкратный чемпион мира считается одним из возможных кандидатов на место в Mercedes. Кроме того, руководитель немецкой команды Тото Вольфф напомнил, что у них также есть перспективный Джордж Расселл, в настоящее время набирающийся опыта в Williams.

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Если же пути Боттаса и Mercedes после этого сезона разойдутся, то в теории он мог бы занять место Даниэля Риккардо в Renault, ведь австралиец уже подписал контракт с McLaren. Немаловажно и то, что руководство французского концерна заверило, что заводская команда Renault в ближайшем будущем останется в Формуле 1.

Источник:www.f1news.ru
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