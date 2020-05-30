Хорнер: Приятно смотреть, как нас обхаживают гонщики

В авторской колонке на сайте команды руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер говорил о возобновлении работы на базе, подготовке к Гран При Австрии и комментировал ситуацию на рынке пилотов.

Кристиан Хорнер: «Кажется, что прошла целая вечность, но уже на следующей неделе открывается база, и в понедельник большинство сотрудников вернутся к работе. Нам повезло, что в Милтон-Кинсе много места, так что все смогут разместиться на базе, соблюдая строгие принципы социального дистанцирования. Здоровье и благополучие наших сотрудников имеет первостепенное значение, поэтому мы приняли все меры, чтобы они могли вернуться в безопасную среду. Сотрудники – наш главный актив, и мы хотим, чтобы им было комфортно, и они чувствовали себя в безопасности.

В Red Bull в Австрии отлично поработали, организуя первые гонки – это возможность для Формулы 1 вернуться к привычному ритму. Во время уик-энда всё будет под контролем благодаря мерам безопасности, тестированию на коронавирус и изоляции команд. В Шпильберге много работают совместно с Liberty Media и местными властями, чтобы всё получилось – это здорово для спорта.

Уик-энд будет исключительно «телевизионный» с ограниченным числом сотрудников на трассе, но даже для этого необходимо приложить много усилий, чтобы всё получилось. От каждой команды приедут около 80 человек, все чартерными рейсами, а на трассе представители разных команд не смогут взаимодействовать и общаться друг с другом.

Все команды будут жить в разных отелях, соблюдая социальную дистанцию. Мы будем придерживаться всех мер безопасности и проводить много тестов. Условия для работы будут отличаться от привычных, но спортивные директора команд не будут торопиться, чтобы выполнить все необходимые процедуры.

Будет здорово, если в этом году мы сможем принять участие в гонке в Сильверстоуне. Наша команда базируется в Великобритании, и это важный Гран При для нас и многих других команд. С точки зрения логистики этап в Сильверстоуне самый удобный для 70% участников Формулы 1.

Жаль, если в этом году не будет Сильверстоуна, но я надеюсь, что ситуация станет контролируемой, и меры, принимаемые в Формуле 1 для безопасности персонала и местных жителей, позволят провести две гонки в Великобритании. Будет жаль, если в 70-летнюю годовщину Формулы 1 мы не приедем в Сильверстоун.

Разумеется, из-за самоизоляции я не мог лично встречаться с Максом Ферстаппеном и Алексом Элбоном, но мы регулярно общаемся по WhatsApp и телефону. В наши дни кажется старомодным звонить, так что мы используем видеочат!

Гонщики общаются со всеми в команде посредством видеосообщений, и они присутствовали на последнем вебинаре, который я провёл для команды, чтобы все были в курсе событий. И я рад, что они принимали участие в наших онлайн-занятиях по фитнессу.

Они поддерживают спортивную форму, но гонщики не могут долго сидеть без дела. Они оба участвуют в виртуальных гонках. Особенно одержим этим Макс. Скорее всего, он уже провёл больше гонок, чем за весь сезон Формулы 1. Алекс отлично выступает за нас в виртуальных Гран При. Оба гонщика правильно используют свободное время, но им не терпится выехать на настоящую трассу.

Утверждён спортивный и технический регламент. Некоторые области предстоит ещё немного ужесточить, поскольку финансовое регулирование – нечто новое для Формулы 1, и попытка установить одинаковые бюджетные ограничения для всех команд, учитывая, что у всех разная структура – непростая задача.

Было много дискуссий на эту тему, звучали экстремальные идеи, присутствовал оппортунизм, но в большинстве случаев команды находили золотую середину. Теперь есть правила, которые всех устраивают, но им ещё требуется тонкая настройка. Новые финансовые ограничения неизбежно повлияют на бизнес, и мы продолжаем оценивать, какие организационные изменения необходимо предпринять для соблюдения этих правил.

Также приятно наблюдать за тем, как разные гонщики обхаживают нас, зная, что у команды есть действующие контракты с двумя отличными пилотами. Мы же можем просто сидеть сложа руки и следить за развитием ситуации.

Нынешняя ситуация с пандемией сильно отличается от того, к чему мы привыкли в Формуле 1 – начинаешь ценить простые вещи. Мне повезло, что моя семья рядом, а благодаря современным технологиям я могу работать практически в обычном режиме. Мы поучаствовали в большем числе встреч FIA, чем смогли бы в обычных условиях, я постоянно контактирую с ключевыми фигурами и удалённо присматриваю за бизнесом.

Приходится адаптироваться – будь то стрижка в домашних условиях или онлайн-обучение у детей в школе. Мне нравятся такие простые вещи, как выращивание овощей в саду, стрижка газонов и помощь детям в осваивании велосипедов.

Я так же тренируюсь больше, чем обычно с того времени, когда я в последний раз садился за руль гоночной машины. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не съесть всю еду в доме. И ещё мы печём много тортов!

В Формуле 1 мы всегда сконцентрированы на следующей гонке. В воскресенье мы празднуем победу, но уже в понедельник начинаем подготовку к следующему этапу. Сейчас же у меня было время, чтобы посмотреть повторы некоторых гонок – это невероятно интересно.

Если и было что-то позитивное за прошедшее время, которое для многих получилось просто ужасным, так то, что можно было оглянуться назад и подумать о том, что ждёт впереди».