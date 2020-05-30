Минздрав Австрии даёт добро на проведение Гран При

Министерство здравоохранения Австрии одобрило представленный Формулой 1 план по обеспечению безопасности в дни проведения гонок в Шпильберге – следовательно, нет никаких формальных препятствий для того, чтобы сезон начался с двух этапов на Red Bull Ring. Хотя, разумеется, они должны пройти при пустых трибунах.

В субботу австрийский минздрав распространил официальное заявление, в котором говорится, что его специалисты детально изучили представленную им документацию, и на основании их выводов был дан зелёный свет планам Формулы 1 и организаторам Гран При.

«Организаторы представили концепцию, основанную на специальных требованиях, предъявляемых к гонкам Формулы 1, в которой учтены необходимые меры, препятствующие распространению коронавируса, – приводятся в заявлении слова министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера. – С точки зрения минздрава, эта концепция отвечает всем требованиям. Также разработаны особые правила, выполнение которых позволит обеспечить высокий уровень защиты».

После решения министерства здравоохранения Австрии вероятность проведения двух гонок на Red Bull Ring, разделённых недельным интервалом, стала ещё более высокой. Остаётся дождаться окончательного подтверждения календаря сезона или хотя бы его европейской фазы, что должно произойти уже в ближайшее время.