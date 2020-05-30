Роб Томас: После победы мы радуемся примерно 15 минут

Роб Томас не один год занимает пост операционного директора Mercedes AMG F1 и в интервью пресс-службе команды рассказал о том, что входит в круг его обязанностей.

Роб Томас: «Когда конструкторы и специалисты по аэродинамике завершают свою часть работы, связанную с созданием машины, я отвечаю за то, чтобы мы в итоге эту машину построили и доставили в нужную точку земного шара.

В общем, я отвечаю за всё, что начинается с того момента, когда готов перечень деталей, из которых состоит машина, до её передачи гоночной бригаде на конкретной трассе. Это мои основные обязанности. А также отвечают за всё, что с ними связано, т.е., наверное, 75% моего времени уходит на то, чтобы обеспечить эффективную работу нашей организации по выполнению этих задач. Кроме того, я должен смотреть в будущее и заниматься планированием.

Вообще Формула 1 уникальна в том плане, что здесь работают… как бы это сказать? Здесь работают своего рода «пропащие души»: мы никогда не бываем довольны, здесь всем хочется быть лучшими в своём деле, но достичь этого никогда не удаётся.

Практически всех, с кем я имею дела, отличает именно вот такое странное отношение к работе: мы упорно трудимся ради побед, но когда добиваемся своего, то позволяем себе радоваться примерно минут пятнадцать, после чего работа продолжается.

Наша команда уже выиграла шесть чемпионатов, но мы всё равно не удовлетворены, потому что видим, что есть многое моментов, в которых можно было бы сработать лучше. И мы говорим себе, что в следующем году постараемся добиться большего.

Наверное, это сидит глубоко внутри каждого из нас: каждый стремится стать лучше и лучше. Подобное стремление я видел во всех отраслях, в которых мне доводилось работать, но больше всего оно характерно для Формулы 1».

Вероятно, одним из самых сложных моментов в работе Роба Томаса за много лет стало столкновение гонщиков Mercedes, Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга, на трассе в Барселоне в 2016 году. До начала гоночного уик-энда в Монако оставалось меньше двух недель, а команде предстояло срочно привести технику в порядок.

«Когда это произошло, время слово остановилось: я не мог поверить своим глазам и думал, неужели это правда? – вспоминает Томас. – Но я тут же начал прикидывать, что необходимо предпринять, чтобы исправить ситуацию, ведь машины очень сильно пострадали. Я помню, что когда они были доставлены на базу, выяснилось, что в аварии было повреждено более тысячи различных деталей. В нашем распоряжении была всего неделя, чтобы со всем этим разобраться.

Это был один из тех моментов, когда ты понимаешь, что времени в обрез, но как раз в подобных ситуациях команда демонстрирует всю свою силу и целеустремлённость. Когда произошла та авария, моё сердце замерло, но вспоминая эту историю, я думаю, что весь коллектив тогда проявил свои лучшие качества и справился с труднейшей задачей».