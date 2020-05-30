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Автоспорт

В ROKiT заявили, что остаются в других видах автоспорта

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После вчерашних новостей о расторжении контракта с Williams руководство британской компании ROKiT выступило за заявлением, в котором говорится, что она остаётся с других видах автоспорта, где продолжит выполнять свои спонсорские обязательства.

С Williams компанию связывал пятилетний контракт, действие которого должно было закончиться только в 2023 году, однако в пятницу команда объявила о разрыве деловых отношений с титульным партнёром, теперь уже бывшим.

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Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды, воздержалась от объяснения конкретных причин этого шага, но подчеркнула, что со своей стороны команда выполняла все свои обязательства.

При этом у ROKiT также заключены спонсорские контракты с женским чемпионатом W Series, и командой Venturi, выступающей в Формуле E, и в компании поспешили заявить, что разрыв с Williams никак не повлияет на деловые отношения с другими партнёрами. Кстати, среди них и канадская компания Torque Esports, которая проводит виртуальные гонки серий The Race All-Star и Кубок Легенд.

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«В ROKiT хотели бы пожелать Williams успехов в реализации их планов, связанных с потенциальной продажей команды Формулы 1, – заявил представитель британской компании. – ROKiT продолжит в полном объёме выполнять обязательства перед другими партнёрами в автоспортивной сфере и изучать возможности в ближайшем будущем заключить контракты с новыми стратегическими партнёрами».

Источник:www.f1news.ru
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