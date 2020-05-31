Дзекки: В Renault рискуют, если подпишут контракт с Алонсо

Андреа Дзекки, бывший тим-менеджер Ferrari (на этой должности он работал с с 1989-го по 1992 гг.), впоследствии занимавшийся карьерой Даниэля Риккардо, считает, что в Renault сильно рискуют, если примут решение вновь пригласить Фернандо Алонсо. Он считает, что на заводах французской компании могут начаться бунты, ведь недавно руководство концерна объявило о сокращении 15 тысяч рабочих мест.

«Если вы увольняете людей, но при этом тратите кучу денег, подписывая контракт с Алонсо, то вы рискуете, ведь это может вызывать революцию, – заявил Дзекки в интервью газете L’Equipe. – Но если в Renault представят продуманный экономический план, настаивая на том, что концерн стремится более активно продвигать свою марку, производить электромобили, и такой человек, как Алонсо, станет новым лицом бренда, тогда, возможно, договориться будет проще».

В пятницу руководство французского концерна объявило о курсе на снижение затрат, и в числе прочих мер предполагается сокращение почти 15 тысяч рабочих мест на предприятиях, которые находятся в разных странах мира. Программа рассчитана на три ближайших года, но при этом в Renault не планируют отказываться от участия в Формуле 1.