eSports: Леклер попробует свои силы в ралли-кроссе

Шарль Леклер выступит на первом этапе новой виртуальной серии, громко названной чемпионатом мира по ралли-кроссу.

Пилот Ferrari всерьёз увлёкся киберспортом, если пока нет возможности участвовать в соревнованиях на реальных трассах, при этом он не ограничивается виртуальной Формулой 1, также добиваясь неплохих результатов в гонках чемпионата SRO E-Sport GT, которые проходят под эгидой компании Стефана Рателя (Stéphane Ratel Organisation), и в серии NotTheGP организованной Veloce Esports.

В пятницу было объявлено о том, что Леклер выступит в виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана» в составе заводской команды Ferrari, но ещё до этого он попробует свои силы в ралли-кроссе. Первый этап чемпионата мира пройдёт в это воскресенье, для чего выбрана 1,2-километровая трасса в Абу-Даби, которая входит в комплекс Яс-Марина.