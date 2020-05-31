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eSports: Леклер попробует свои силы в ралли-кроссе

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Шарль Леклер выступит на первом этапе новой виртуальной серии, громко названной чемпионатом мира по ралли-кроссу.

Пилот Ferrari всерьёз увлёкся киберспортом, если пока нет возможности участвовать в соревнованиях на реальных трассах, при этом он не ограничивается виртуальной Формулой 1, также добиваясь неплохих результатов в гонках чемпионата SRO E-Sport GT, которые проходят под эгидой компании Стефана Рателя (Stéphane Ratel Organisation), и в серии NotTheGP организованной Veloce Esports.

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В пятницу было объявлено о том, что Леклер выступит в виртуальном марафоне «24 часа Ле-Мана» в составе заводской команды Ferrari, но ещё до этого он попробует свои силы в ралли-кроссе. Первый этап чемпионата мира пройдёт в это воскресенье, для чего выбрана 1,2-километровая трасса в Абу-Даби, которая входит в комплекс Яс-Марина.

Источник:www.f1news.ru
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