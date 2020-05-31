Ферстаппен: У меня нет намерений уходить из Red Bull

В январе контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing был продлён до 2023 года, т.е. в команде, вместе с которой он одержал 8 побед и 31 раз финишировал в первой тройке, голландец проведёт как минимум восемь сезонов.

Он безусловный лидер Red Bull Racing, ему комфортно в этом коллективе, поэтому Макс дал понять, что не намерен расставаться с командой из Милтон-Кинса и в дальнейшем.

«Да, я остаюсь с Red Bull, и у меня вообще нет намерений когда-либо из неё уйти, – заявил Макс в эфире нидерландского Radio 538. – Если я продолжу правильно следить за собой и поддерживать физическую форму, то смогу выступать в Формуле 1 до 40 лет».

Рассказывая о том, как ему удаётся сохранять форму сейчас, когда начало сезона откладывается на несколько месяцев, Ферстаппен объяснил: «Жаль, что столько гонок было отменено, но в этой ситуации каждый старается делать всё возможное. Мой тренер находится здесь, в Монако, поэтому у меня особых сложностей нет.

Я постоянно поддерживаю необходимую форму, ведь никогда не знаешь, в какой момент надо быть готовым сесть за руль».

Когда Макса спросили, есть ли у него шансы побороться за титул уже в этом году, он ответил: «Это было бы здорово, и мы, конечно, приложим все усилия. Впрочем, после зимних тестов в Барселоне мы не пилотировали, так что придётся ещё подождать».