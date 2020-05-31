Ключевые перемены в Спортивном регламенте

После одобрения Всемирным советом, FIA обнародовала целый ряд важных документов, по которым Формуле 1 предстоит жить в ближайшем будущем. Речь о Спортивном и Техническом регламенте на 2020-й и последующие годы – вплоть до 2025-го.

Начнём со Спортивного регламента. Кризисная ситуация, сложившаяся в мире из-за пандемии Covid-19, заставила организаторов чемпионата мира пересмотреть привычные подходы и ввести положение о закрытых гонках. Поэтому в параграфе 21.6 появились новые пункты о проведении закрытых этапов и определяются отличия, с этим связанные.

Разумеется, основная разница в том, что по решению FIA и владельцев коммерческих прав может быть проведён этап, на который не допускается публика. Во время такого этапа количество персонала одной команды, находящегося на трассе, не может превышать 80 человек, при этом число технических специалистов, имеющих отношение к эксплуатации машины, не должно быть больше 60.

В параграфе 24.1 появился пункт о том, что компания Pirelli может проводить тесты прототипов шин в последние 30 минут второй пятничной тренировки. При этом участие в них будет обязательным для всех гонщиков всех команд, за исключением ситуаций, когда какая-то из машин находится в ремонте.

С каждым годом ограничения на аэродинамические исследования и стендовые испытания силовых установок будут становиться всё жёстче. В приложениях к Спортивному регламенту приводится детальная информация о том, каким образом это будет реализовано, и специальные формулы, по которым будет определяться разрешённое время для проведения тех или иных видов работ.

При этом FIA будет строже контролировать соблюдение всех этих мер, для чего федерация наделяется дополнительными полномочиями.

В Спортивном регламенте на 2021 год появилось дополнительное ограничение на использование выхлопных систем: в следующем сезоне каждой команде разрешается сменить их только 8 раз. Исключение будет сделано только для команд, сотрудничающих с новым поставщиком силовых установок: если для него это первый сезон, то по отдельному разрешению FIA может быть позволено использование дополнительных выхлопных систем.

Если в силу каких-то обстоятельств количество этапов будет 19 или меньше, то за сезон можно будет использовать только 2 мотор-генератора MGU-K, после чего будут применяться штрафные санкции.

В Спортивном регламенте на 2022 год появится пункт о том, что по ходу сезона могут проводиться шинные тесты (в общей сложности 25 дней) с использованием машин текущих версий, при этом к ним будут допускаться только гонщики, имеющие суперлицензию или так называемую «пятничную суперлицензию», а также за годы карьеры участвовавшие хотя бы в одном Гран При.