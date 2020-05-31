Кристиан Хорнер: В Формуле 1 нет единого рецепта успеха

Кристиан Хорнер – один из самых харизматичных руководителей команды, да и Red Bull Racing, которую он возглавляет уже 15 лет, отличается особым, довольно весёлым характером, что вполне сочетается с агрессивностью и постоянным стремлением к успеху. Но, по мнению Хорнера, единого рецепта этого успеха, нет и быть не может – по крайней мере в том, что касается руководства командой.

Кристиан Хорнер: «Все люди разные, и у всех свои подходы. Я испытывал огромное уважение к Рону Деннису, когда он руководил McLaren, а ведь он порой производил пугающее впечатление, я помню, что на совещаниях у него иногда жилы на шее вздувались, когда он был чем-то сильно рассержен.

С другой стороны, я помню и Флавио Бриаторе. Более разных людей и представить нельзя. Но когда их команды сражались за победу в чемпионате году в 2005-2006-м, они добивались одинаковых результатов, хотя и по-разному.

Я помню, что смотрел на них и думал, что в Формуле 1 нет единого рецепта, точно придерживаясь которого, можно добиться успеха. С одной стороны, был Рон, любивший идеальный порядок – по-моему, Мартин Уитмарш для него даже страницы переворачивал на совещаниях и снимал колпачок с авторучки. И был Флавио, проводивший совещания во время обеда, всегда ходивший в футболке, для которого главным было шоу и деловые интересы. Ради этого его инженеры могли пойти на преступление, но это был настоящий рок-н-ролл.

И Рон, и Флавио добились невероятных успехов, при этом они были полными антиподами. Я помню, как в своё время смотрел на них и думал: здесь нет единых правил, поэтому я пойду своим путём! Буду применять собственные методы, постараюсь не быть похожим ни на Флавио, ни на Рона, и посмотрим, что из этого получится».

Как мы знаем, у Хорнера всё получилось, вместе с Себастьяном Феттелем его команда четыре раза выигрывала чемпионат, а всего на её счету 62 победы, восемь из которых добыл Макс Ферстаппен, в чьём славном будущем тоже можно не сомневаться.

Впрочем, Хорнер вынужден признаться, что иногда и он выходит из себя: «Это случается редко, последний раз, по-моему, это было в Азербайджане, когда Макс и Даниэль Риккардо столкнулись на трассе. Я помню, что, когда мы производили “разбор полётов”, эти двое вывели меня из равновесия. На том совещании присутствовал Эдриан Ньюи, и был видно, что он несколько шокирован, потому что гонщики смотрели на меня в ужасе, словно я был каким-то жутким учителем, который устраивает им разнос.

Но команда тогда потеряла очень много очков – пожалуй, это был последний раз, когда я не смог сдержаться…»