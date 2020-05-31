Пол Хембри: Публике нужны герои

Бывший руководитель Pirelli Motorsport Пол Хембри поделился своим мнением о том, что нужно сделать, чтобы повысить популярность Формулы 1 в современных условиях.

Пол Хембри: «Реальность такова, что публика изменилась. Изменилась не Формула 1, а именно публика. Она больше не хочет смотреть гонки, напоминающие процессию, ей не очень интересно, когда из года в год доминируют одни и те же команды. Внимание людей сейчас привлекает другое, ведь они намного меньше смотрят ТВ, предпочитая пользоваться различными мобильными устройствами.

А если публика что-то смотрит, она хочет видеть что-то короткое и ясное, как по форме, так и по содержанию. Публике нужны герои. Поэтому мне кажется, что Формула 1 должна сделать всё, чтобы вернуть зрелищные, наполненные острой борьбой гонки.

Как и в 50-е годы, в центре общего внимания вновь должны быть гонщики. Мне уже надоело отвечать на вопрос, кто самый лучший гонщик Формулы 1, но ведь реальность в том, что людей интересует именно это. И так будет всегда.

Конечно, мы все понимаем, что Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо или Макс Ферстаппен – отличные гонщики. Но кто-нибудь обязательно спросит: “А если Макс сядет за руль машины Льюиса, он тоже выиграет титул?” Людей это всегда будет интересовать.

Поэтому организаторам чемпионата надо постараться сделать так, чтобы сразу было понятно, кто лучший гонщик. Потому что люди хотят видеть настоящих личностей.

Мне нравится далеко не всё, что делает Liberty Media, но одно они сделали очень правильно, и это надо всячески развивать: я говорю о документальном сериале Drive to Survive, показанном Netflix. Благодаря этому публика смогла заглянуть за кулисы чемпионата и увидеть именно личностей. Формуле 1 этого очень не хватало…»