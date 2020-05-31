Rich Energy напомнила о себе на фоне новостей о Williams

Компания Rich Energy приобрела скандальную известность после прошлогоднего мезальянса Haas F1 с этой странной, если не сказать сомнительной, организацией. Американская команда рискнула подписать с ней контракт о титульном спонсорстве, после чего Rich Energy постоянно задерживала платежи, и в итоге отношения с ней были досрочно расторгнуты.

Это название все уже начали забывать, но тут она напомнила о себе, причём в своём стиле и в контексте новостей о возможной продаже Williams. В своё время Rich Energy тоже вела переговоры с командой из Гроува, в доказательство приведено фото машины с характерным логотипом на моторном кожухе. Якобы, переговоры шли успешно, но буквально в последний момент были прекращены.

Правда, памятуя о специфическом стиле этой компании, невольно сомневаешься в подлинности снимка. Читаем подпись: мол, так по задумке выглядела машина Rich Energy Williams Racing, выставленная на базе Williams. Но главное содержится в следующем предложении: «Великая команда, которая при правильном руководстве и правильных инвестициях может вновь подниматься на подиумы в Формуле 1».

Теперь становится понятно, кого эти люди хотели обидеть. Впрочем, предположить, что они предлагают себя в качестве потенциальных инвесторов, сложно, ибо репутация Rich Energy здорово подпорчена и реабилитироваться ей будет непросто. Скорее всего, ей это и не нужно.