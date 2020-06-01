Даннер: Все гонщики в каком-то смысле рента-драйверы

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор немецкого телеканала Sky Кристиан Даннер считает, что экономический кризис из-за коронавируса увеличит число рента-драйверов в Формуле 1…

Кристиан Даннер: «Деньги в Формуле 1 всегда имели значение, но я не думаю, что это повлияет на подписание контрактов с гонщиками. Ситуация сейчас очень стабильная, как и в прошлые годы. Тех гонщиков, которые уйдут, заменят другие талантливые пилоты.

Не стоит называть рента-драйверами Лэнса Стролла или Николаса Латифи. В прошлом году Латифи занял второе место в Формуле 2, а Стролл в 2016-м был чемпионом Формулы 3. Это действительно хорошие гонщики. Никита Мазепин впечатлил Mercedes на тестах и на симуляторе, а Гуан Ю Чжоу был лучшим новичком Формулы 2 в 2019-м.

Все гонщики Формулы 1 в каком-то смысле рента-драйверы. За Себастьяна Феттеля задолго до Формулы 1 платила компания Red Bull, а карьеру Хэмилтона со времён картинга финансировали в McLaren. Не так важно, кто стоит позади – обеспеченные родители или крупная компания. У Мика Шумахера сейчас тоже много спонсоров, поддерживающих его выступления в Формуле 2».