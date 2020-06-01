Гонщики Формулы 1 против расизма

Многие гонщики Формулы 1 ответили на призыв Льюиса Хэмилтона осудить убийство Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Мы цитировали реакцию Шарля Леклера, но за день многие высказались весьма эмоционально…

Джордж Расселл, Williams: «Каждый из нас может заявить свою позицию, но я не знал, как это сделать. Повторю слова Шарля Леклера – мне было неудобно публично делиться своим мнением об этих зверствах. Я пытаюсь понять то, что вижу в новостях и читаю в социальных сетях, но не могу найти слов, чтобы выразить то, что чувствую.

Как бы некомфортно мы не чувствовали себя в этой ситуации, молчание ничего не изменит. Сейчас нам очень нужен мир и равенство. Пришло время избавиться от расизма. Используйте свой голос, призывайте к этому остальных. Все мы несём ответственность за то, чтобы эта несправедливость осталась в прошлом».

Александер Элбон, Red Bull Racing: «Я не решался комментировать смерть Джорджа Флойда просто потому, что чувствовал, что не могу говорить на эту тему.

Я вырос в привилегированном обществе, защищенный от любых проявлений расизма – в школе, в моем районе, в гонках. Я никогда не чувствовал расовой дискриминации в свой адрес, и не знаю, как выразить это словами. Но я понял, что это и есть часть проблемы. Мы не можем молчать. Каждый должен вырасти в таких же условиях.

Речь о справедливости и борьбе за расовое равенство. То, что случилось с Джорджем Флойдом, непростительно. Для многих это последняя капля, мы должны реформировать этот мир, построить лучшее будущее для всех нас.

Чем мы можем помочь? Один из вариантов – заявить свою позицию и привлечь к этому других. Но главное – быть непримиримым к любым проявлениям расизма – дома, в школе или на работе».

Даниэль Риккардо: «Я смотрю новости, они меня очень расстроили. Смерть Джорджа Флойда и происходящее в современном обществе – это настоящий позор.

Сейчас мы должны быть едины как никогда. Расизм – это яд, мы должны ответить единством и действием».