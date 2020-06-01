На базе AlphaTauri вернулись к работе

После длительного обязательного перерыва, который должен был состояться в августе, но из-за эпидемии был перенесён и дважды продлён, команды постепенно возвращаются к работе. Сегодня после 63-дневной паузы заработала аэродинамическая труба AlphaTauri в Бистере и база в Фаэнце.

С прошлой недели весь персонал обязан проходить медицинские тесты на базе под наблюдением врача, что позволяет не пользоваться услугами внешних лабораторий и ограничить число контактов. Для этого выделено отдельное здание. Если тест оказался отрицательным, сотрудник может приступать к работе, если положительным, проводятся дополнительные проверки.

«Мы уже научились улыбаться глазами, находясь в масках, и чувствуем себя, как в первый день в школе, ведь прошло чуть больше двух месяцев с тех пор, как из-за коронавируса летний перерыв решено было перенести на весну», – сообщает команда.