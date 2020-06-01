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Сайнс: Чтобы адаптироваться, нужно не более десяти кругов

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Начало сезона в Формуле 1 отложено на несколько месяцев, а последний раз гонщики пилотировали машины своих команд на зимних тестах в Барселоне, поэтому звучат опасения, что когда они вновь выйдут на старт, то после столь долгого перерыва будут не в лучшей форме.

Но, по словам Карлоса Сайнса, ему потребуется лишь десяток кругов на McLaren MCL35, чтобы вновь адаптироваться, после чего он сможет пилотировать на пределе.

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«Думаю, чтобы ощущения полностью восстановились, надо будет проехать сколько-то кругов, но не так уж много, – сказал Карлос. – А по-настоящему выйти на предел возможностей машины можно будет, пожалуй, в ходе первой тренировки. Сначала мы выезжаем на жёстких шинах, начинаем атаковать, затем охлаждаем резину, и так несколько раз, но потом, когда ставят свежий комплект, уже можно ехать быстрее.

Тогда я говорю себе: «О, теперь я начинаю чувствовать перегрузки и точки торможения!» К этому моменту я уже полностью адаптируюсь. Я бы сказал, для того, чтобы на 100% освоиться, нужно не больше десяти кругов.

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Но сначала я хочу пообщаться с моими инженерами, механиками, поболтать с ними, чтобы узнать последние новости. Хочется поработать на настоящем симуляторе McLaren, проверить кое-какие моменты и подготовиться к первой гонке. Это поможет правильно настроиться, почувствовать ток адреналина – это будет означать, что первая гонка сезона уже скоро».

Чемпионат 2020 года стартует в первый уик-энд июля в Австрии на автодроме Red Bull Ring, а через неделю, 12 июля, там же пройдёт второй Гран При.

Источник:www.f1news.ru
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