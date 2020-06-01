Сайнс: Чтобы адаптироваться, нужно не более десяти кругов

Начало сезона в Формуле 1 отложено на несколько месяцев, а последний раз гонщики пилотировали машины своих команд на зимних тестах в Барселоне, поэтому звучат опасения, что когда они вновь выйдут на старт, то после столь долгого перерыва будут не в лучшей форме.

Но, по словам Карлоса Сайнса, ему потребуется лишь десяток кругов на McLaren MCL35, чтобы вновь адаптироваться, после чего он сможет пилотировать на пределе.

«Думаю, чтобы ощущения полностью восстановились, надо будет проехать сколько-то кругов, но не так уж много, – сказал Карлос. – А по-настоящему выйти на предел возможностей машины можно будет, пожалуй, в ходе первой тренировки. Сначала мы выезжаем на жёстких шинах, начинаем атаковать, затем охлаждаем резину, и так несколько раз, но потом, когда ставят свежий комплект, уже можно ехать быстрее.

Тогда я говорю себе: «О, теперь я начинаю чувствовать перегрузки и точки торможения!» К этому моменту я уже полностью адаптируюсь. Я бы сказал, для того, чтобы на 100% освоиться, нужно не больше десяти кругов.

Но сначала я хочу пообщаться с моими инженерами, механиками, поболтать с ними, чтобы узнать последние новости. Хочется поработать на настоящем симуляторе McLaren, проверить кое-какие моменты и подготовиться к первой гонке. Это поможет правильно настроиться, почувствовать ток адреналина – это будет означать, что первая гонка сезона уже скоро».

Чемпионат 2020 года стартует в первый уик-энд июля в Австрии на автодроме Red Bull Ring, а через неделю, 12 июля, там же пройдёт второй Гран При.