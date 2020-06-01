В Mercedes против эксперимента с реверсивным стартом

Мы рассказывали о том, что в Формуле 1 рассматривается возможность проведения эксперимента с реверсивным порядком старта во время сдвоенных этапов, с которых начнётся сезон 2020 года. При этом упоминалось, что в ходе предварительного выяснения мнений против этой идеи выступила только одна команда.

По информации агентства Reuters, это была Mercedes. И если к моменту голосования, запланированного на следующую неделю, её руководство не изменит позицию, то никакого эксперимента не будет, поскольку для внесения подобных изменений в регламент чемпионата необходима единогласная поддержка всех команд.

Сообщаются и некоторые дополнительные подробности. Идея в том, чтобы перед второй гонкой сдвоенного этапа традиционную квалификацию заменить спринтерской гонкой продолжительностью 30 минут, на старте которой машины бы располагались в порядке, обратном результатам предыдущего Гран При. Очки по итогам этой гонки начисляться не будут.

Эксперимент предлагается проводить только на тех автодромах, где будут проходить сдвоенные этапы, разделённые недельным интервалом. Цель его понятна: повысить зрелищность и сделать результаты менее предсказуемыми, что тем более важно в ситуации, когда две гонки будут проводиться на одной и той же трассе.