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Автоспорт

В Mercedes против эксперимента с реверсивным стартом

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Мы рассказывали о том, что в Формуле 1 рассматривается возможность проведения эксперимента с реверсивным порядком старта во время сдвоенных этапов, с которых начнётся сезон 2020 года. При этом упоминалось, что в ходе предварительного выяснения мнений против этой идеи выступила только одна команда.

По информации агентства Reuters, это была Mercedes. И если к моменту голосования, запланированного на следующую неделю, её руководство не изменит позицию, то никакого эксперимента не будет, поскольку для внесения подобных изменений в регламент чемпионата необходима единогласная поддержка всех команд. 
Сообщаются и некоторые дополнительные подробности. Идея в том, чтобы перед второй гонкой сдвоенного этапа традиционную квалификацию заменить спринтерской гонкой продолжительностью 30 минут, на старте которой машины бы располагались в порядке, обратном результатам предыдущего Гран При. Очки по итогам этой гонки начисляться не будут.

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Эксперимент предлагается проводить только на тех автодромах, где будут проходить сдвоенные этапы, разделённые недельным интервалом. Цель его понятна: повысить зрелищность и сделать результаты менее предсказуемыми, что тем более важно в ситуации, когда две гонки будут проводиться на одной и той же трассе.

Источник:www.f1news.ru
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