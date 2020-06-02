15 ответов на ключевые вопросы о сезоне 2020 года

Анонсировав календарь европейской части сезона 2020 года пресс-служба Формулы 1 опубликовала ответы на наиболее очевидные вопросы, касающиеся нового старта чемпионата мира.

1. Почему сезон стартует именно в июле?

Формула 1 в тесном сотрудничестве с промоутерами и местными властями искала наиболее безопасный вариант начала чемпионата. Принятое решение базируется на детальном планировании и гарантиях для участников.

Другие ведущие спортивные соревнования, как футбол, тоже возобновляют соревнования при пустых трибунах. Мы считаем, что июль – самое безопасное время для возобновления гоночного сезона.

2. Критики считают, что Формула 1 поспешила возобновить гонки…

Глобально ситуация с пандемией пока не нормализовалась, но в Формуле 1 уверены в том, что июль – оптимальное время для возобновления гоночного сезона в Европе. Процедуры обеспечения безопасности, тестирования, переездов и логистики отработаны, дополнительных рисков не возникнет.

Миллионы людей, включая правительства стран, стремятся видеть возвращение спортивных соревнований, что позитивно скажется на настроениях в обществе. В Формуле 1 считают, что перезапуск сезона пройдёт безопасно, наряду с возвращением других спортивных соревнований.

3. Все ли поддерживают решение о начале сезона?

Да. Переговоры по поводу возобновления гонок велись с участием FIA, команд, гонщиков, промоутеров, всех наших партнеров и правительств. Все они полностью поддерживают решение о возобновлении сезона и уверены, что предложенные нами меры обеспечат необходимую безопасность.

4. Все ли гонщики поддерживают это решение?

Да. В мае Формула 1 и FIA предоставили подробный план профсоюзу гонщиков GPDA, получив полную поддержку.

5. Национальные правительства поддерживают планы Формулы 1?

У Формулы 1 есть поддержка правительств тех стран, где мы проведём европейские этапы – иначе они не смогли бы состояться.

6. Сможет ли Формула 1 гарантировать безопасность?

Разработанные нами меры предполагают обязательную проверку всего персонала на гонках перед началом и по ходу уик-энда. Каждая команда будет работать в закрытом режиме, следуя рекомендациям местных органов власти, сведя к минимуму контакт с местным населением.

Промоутер гонки должен обеспечить местный персонал средствами индивидуальной защиты и гигиены, чтобы снизить любые риски, если, например, для оказания помощи гонщику потребуется участие маршала.

Местный персонал, нанятый организатором гонок, будет работать и оставаться на определенных участках для выполнения своих обязанностей.

7. Как будет реализовано соблюдение социальной дистанции?

Все сотрудники Формулы 1 будут чётко соблюдать все рекомендации местных властей. Команды изолируют друг от друга, а внутри команд в большинстве областей будет соблюдаться социальная дистанция в два метра.

8. Как будут внешне отличаться первые гонки?

Очевидно, что в присутствии только персонала команд атмосфера на Гран При получится иной, но борьба на трассе будет не менее напряженной, чем прежде. Традиционные церемонии до и после гонки серьёзно изменятся, чтобы гарантировать соблюдение необходимой социальной дистанции.

9. Если у кого-то в паддоке тест окажется положительным, гонку отменят?

В Формуле 1 многому научились после Гран При Австралии, разработали процедуры, уменьшающие риск попадания на этап заболевшего человека.

В Формуле 1 полностью уверены в том, что в случае положительного результата теста удастся быстро изолировать заболевшего и минимизировать риск распространения инфекции.

10. Что происходит, если в месте проведения гонки произойдёт всплеск заболеваемости?

Ситуация в мире остаётся нестабильной, Формула 1 продолжает диалог с промоутерами Гран При и местными властями. Если возникнет необходимость адаптировать календарь, в запасе есть другие трассы, готовые принять гонку.

11. Почему Формула 1 не отменила сезон?

Формула 1, FIA и команды считают, что если есть возможность безопасно вернуться к гонкам, то это должно быть сделано. С Формулой 1 связаны тысячи рабочих мест по всему миру, мы обязаны поддержать этих людей. Отмена сезона негативно сказалась бы и на командах, а мы должны обеспечить им возможность работать.

12. Почему календарь лишился культовой гонки в Монако?

Формула 1 работала со всеми промоутерами Гран При во время пандемии, но некоторые гонки перенести не удалось. Причины всякий раз зависят от разных обстоятельств. Уличная трасса в Монако требует закрытия города, что невозможно в другие дни, кроме обычной даты проведения гонки.

13. В этом году на гонках Формулы 1 появятся болельщики?

Мы надеемся, что болельщики вернутся на трибуны после окончания эпидемии, но Формула 1 не будет рисковать. Мы получаем информацию с мест и исходим из приоритета безопасности.

14. Зачем Формуле 1 нужно 2000 сотрудников на Гран При, ведь в других видах спорта обходятся меньшим?

У разных соревнований разная логистика, но Формула 1 значительно уменьшит число людей на закрытых гонках, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение социальной дистанции.

Можно сравнить обычные уик-энды Гран При с закрытыми:

– пустые трибуны вместо 150 тысяч болельщиков.

– отсутствие гостей в паддоке вместо обычных 3000 человек.

– 1200 сотрудников вместо трёх-пяти тысяч в обычный уик-энд. Всего 80 сотрудников в каждой команде вместо 130.

– 60 технических сотрудников телевизионной трансляции FOM вместо 250.

15. Будут ли бесплатные открытые трансляции закрытых этапов?

У Формулы 1 есть контракты с компаниями, осуществляющими трансляцию гонок в своих странах, мы выполняем свои обязательства перед партнёрами, но на каждом рынке ситуация уникальна.