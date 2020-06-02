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Автоспорт

Британское правительство одобрило проведение гонок

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По информации BBC Sport, британское правительство одобрило проведение двух гонок Формулы 1 в Сильверстоуне этим летом, освободив участников от обязательного 14-дневного карантина при условии предварительного согласования плана действий.

Организаторы должны заранее предоставить план и получить одобрение, тогда требование обязательного карантина снимается. Это позволит провести гонки Формулы 1, игры Лиги чемпионов и серию матчей по крикету.

«Мы приветствуем усилия правительства по обеспечению того, чтобы элитный спорт мог продолжить работу, и их поддержку нашего возвращения к гонкам.

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Мы будем поддерживать тесный контакт с ними в ближайшие недели при подготовке к старту сезона в первую неделю июля», – заявил BBC Sport представитель Формулы 1.

Источник:www.f1news.ru
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