Британское правительство одобрило проведение гонок

По информации BBC Sport, британское правительство одобрило проведение двух гонок Формулы 1 в Сильверстоуне этим летом, освободив участников от обязательного 14-дневного карантина при условии предварительного согласования плана действий.

Организаторы должны заранее предоставить план и получить одобрение, тогда требование обязательного карантина снимается. Это позволит провести гонки Формулы 1, игры Лиги чемпионов и серию матчей по крикету.

«Мы приветствуем усилия правительства по обеспечению того, чтобы элитный спорт мог продолжить работу, и их поддержку нашего возвращения к гонкам.

Мы будем поддерживать тесный контакт с ними в ближайшие недели при подготовке к старту сезона в первую неделю июля», – заявил BBC Sport представитель Формулы 1.