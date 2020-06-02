Джанкарло Минарди: Я бы дал шанс Джовинацци

В интервью Лео Туррини бывший руководитель собственной команды Джанкардло Минарди говорил о решении Ferrari пригласить Карлоса Сайнса…

Джанкардо Минарди: «На месте руководства Ferrari я бы дал шанс Антонио Джовинацци, чтобы поднять итальянский дух. Не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я поддерживаю решение о приглашении Сайнса, но есть ведь и патриотические соображения.

Десять лет назад я позволил в Маранелло, предложив включить молодого Карлоса в программу их гоночной Академии. Мне уже тогда нравился Сайнс.

У Ferrari есть Шарль Леклер, а Сайнс добавит стабильности, ведь он из тех, кто почти не допускает ошибок и всегда доезжает до финиша. Повторюсь, я бы хотел видеть в Ferrari итальянца Джовинацци, но понимаю причины принятия такого решения.

Контролировать Феттеля в этом году будет очень сложно. Он захочет доказать, что остаётся отличным гонщиком. Я не хотел бы в этом году оказаться на месте Маттиа Бинотто.

Две гонки подряд в Австрии и Сильверстоуне? Я понимаю, что ситуация в этом году чрезвычайная, но две гонки на одной трассе – не лучший вариант для болельщиков. Вероятно, они будут очень похожими, а что в этом хорошего? Впрочем, нам приходится привыкать к жизни в новых условиях.

Квалификационная гонка с реверсивным стартом? Это шутка? Мне нравится стремление к большей зрелищности, но спорт – это не цирк. Это словно бы в итальянском футболе «Ювентус» начинал сезон с минус десятью очками. Здесь нужно соблюдать осторожность. Давайте вспомним, что гонки – это соревнование, это страсть, это технология, а не лотерея».