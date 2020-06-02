FIA и Sotheby’s проведут благотворительный аукцион, все средства от которого будут переданы Всемирной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца для борьбы с COVID-19.

Взнос FIA в размере 1 млн. евро дополнят доходы от аукциона, на котором будут представлены лоты, предоставленные спортсменами и командами, выступающими в чемпионатах FIA.

Лоты весьма ценные. Это гоночные комбинезоны Льюиса Хэмилтона, Валттери Боттаса, Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, использовавшиеся во время гонок в прошлом году. Деймон Хилл предоставил комбинезон и шлем, в которых он выиграл Гран При Австралии 1995 года. Один из лотов Ferrari – возможность отработать день на симуляторе команды в Маранелло. Toyota Gazoo Racing выставит на аукцион машину Формулы 1 – шасси TF109, использовавшееся во время гонок и тестов.

Список лотов не окончательный и продолжает пополняться. Торги откроются в понедельник, 15 июня, и продлятся до 22 июня. Дополнительная информация доступна на rmsothebys.com