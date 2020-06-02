Франц Тост: Атмосфера на первых Гран При будет странной

Формула 1 анонсировала календарь восьми первых Гран При сезона 2020 года – все они пройдут без зрителей на трибунах. Руководитель AlphaTauri Франц Тост доволен тем, что сезон скоро стартует, но считает, что атмосфера на гонках без болельщиков получится весьма непривычной.

Франц Тост: «Большое спасибо Дитриху Матешицу и Red Bull за то, что они приняли Формулу 1 в Шпильберге, что позволит нам вернуться к работе и начать сезон. Потребовалось много времени и усилий, чтобы получить одобрение правительства. Это результат переговоров, которые Хельмут Марко несколько недель вёл с местными властями.

Конечно, атмосфера на первых Гран При будет странной. Жаль, что зрители не смогут присутствовать, но это первый шаг к возвращению Формулы 1 в нормальное русло.

Нормы безопасности очень строгие. Мы уже используем их в Фаэнце и Бистере, что позволило персоналу вернуться к работе 1 июня и начать подготовку к сезону».