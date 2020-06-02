Предварительная версия нового календаря на сезон 2020 года ещё должна быть подтверждена, но всё идёт к тому, что за семь недель с 5 июля по 9 августа мы увидим шесть гонок. И дважды это будут серии из трёх этапов подряд с двухнедельным перерывом между ними.

Столь напряженного графика в календаре Формулы 1 не было никогда. По информации RaceFans, команды обеспокоены возможной нехваткой запчастей в случае аварий или проблем с надёжностью, ведь базы были закрыты на обязательный перерыв, произвести детали с достаточным запасом не удалось – и за оставшийся месяц не удастся, поскольку у многих весьма долгий производственный цикл.

Очевидно, что гонщиков попросят беречь машины, но проблема усугубляется тем, что сезон начнётся с двух гонок в Шпильберге, где из-за высоких поребриков в прошлом сезоне пострадало немало машин. Так, в первой сессии свободных заездов сразу девять гонщиков сломали передние антикрылья. Правда, потом поребрики доработали, так что столь явных проблем быть не должно.