Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортКоманды обеспокоены возможной нехваткой запчастей
Автоспорт

Команды обеспокоены возможной нехваткой запчастей

AdminНет комментариев
Добавлено

Предварительная версия нового календаря на сезон 2020 года ещё должна быть подтверждена, но всё идёт к тому, что за семь недель с 5 июля по 9 августа мы увидим шесть гонок. И дважды это будут серии из трёх этапов подряд с двухнедельным перерывом между ними.

Столь напряженного графика в календаре Формулы 1 не было никогда. По информации RaceFans, команды обеспокоены возможной нехваткой запчастей в случае аварий или проблем с надёжностью, ведь базы были закрыты на обязательный перерыв, произвести детали с достаточным запасом не удалось – и за оставшийся месяц не удастся, поскольку у многих весьма долгий производственный цикл.

Читайте также:  Марко: Red Bull Ring может принять больше одного этапа

Очевидно, что гонщиков попросят беречь машины, но проблема усугубляется тем, что сезон начнётся с двух гонок в Шпильберге, где из-за высоких поребриков в прошлом сезоне пострадало немало машин. Так, в первой сессии свободных заездов сразу девять гонщиков сломали передние антикрылья. Правда, потом поребрики доработали, так что столь явных проблем быть не должно.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
FIA и Sotheby’s проведут благотворительный аукцион

Британское правительство одобрило проведение гонок

В Williams объявили детали кредитных обязательств

Томбасис: Формула 1 готова к ограничению бюджетов

Гонщики Формулы 1 против расизма

Закрыть