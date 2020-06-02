Подтверждены даты восьми первых Гран При

Руководство Формулы 1 подтвердило расписание первых восьми Гран При сезона 2020 года. Все они будут «закрытыми» и пройдут без зрителей на трибунах.
Европейская часть сезона стартует гонкой в Шпильберге 5 июля, а закончится в Монце 6 сентября. На всех Гран При гонками поддержки будут этапы Формулы 3 и Формулы 2.
Расписание выездных Гран При, которые последуют за европейскими, будет опубликовано в ближайшие недели. В руководстве Формулы 1 подтвердили намерение провести 15-18 Гран При в этом году.
Первая часть календаря сезона 2020 года
Дата
Этап
Трасса
3-5 июля
Гран При Австрии
Red Bull Ring
10-12 июля
Гран При Штирии
Red Bull Ring
17-19 июля
Гран При Венгрии
Хунгароринг
31 июля – 2 августа
Гран При Великобритании
Сильверстоун
7-9 августа
Гран При 70-летия при поддержке Emirates
Сильверстоун
14-16 августа
Гран При Испании
Барселона
28-30 августа
Гран При Бельгии
Спа
4-6 сентября
Гран При Италии
Монца