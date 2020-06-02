Подтверждены даты восьми первых Гран При

Руководство Формулы 1 подтвердило расписание первых восьми Гран При сезона 2020 года. Все они будут «закрытыми» и пройдут без зрителей на трибунах.

Европейская часть сезона стартует гонкой в Шпильберге 5 июля, а закончится в Монце 6 сентября. На всех Гран При гонками поддержки будут этапы Формулы 3 и Формулы 2.

Расписание выездных Гран При, которые последуют за европейскими, будет опубликовано в ближайшие недели. В руководстве Формулы 1 подтвердили намерение провести 15-18 Гран При в этом году.

Первая часть календаря сезона 2020 года

Дата

Этап

Трасса

3-5 июля

Гран При Австрии

Red Bull Ring

10-12 июля

Гран При Штирии

Red Bull Ring

17-19 июля

Гран При Венгрии

Хунгароринг

31 июля – 2 августа

Гран При Великобритании

Сильверстоун

7-9 августа

Гран При 70-летия при поддержке Emirates

Сильверстоун

14-16 августа

Гран При Испании

Барселона

28-30 августа

Гран При Бельгии

Спа

4-6 сентября

Гран При Италии

Монца